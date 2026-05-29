Los directos Vibra Mahou pararán en Valladolid, Salamanca, León, Ponferrada y Palencia entre octubre y diciembre

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

'Vibra Mahou', la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas que programa conciertos en directo pondrá en marcha un ciclo nacional de 30 conciertos que recorrerá 15 ciudades entre septiembre y diciembre, entre las que estarán Salamanca, Valladolid, León, Ponferrada y Palencia.

'Directos Vibra Mahou' llevará en esta ocasión siete conciertos a Salamanca, tres a Valladolid y uno a León, Ponferrada y Palencia.

En la capital salmantina se programan fechas de Rebrote, el 10 de octubre en la Sala B; Los Chivatos el 17 de octubre en 'La chica de ayer'; Mala Gestión el 7 de noviembre en 'La chica de ayer'; el día 13 de noviembre habrá doble opción, con Funzo en la 'sala B' y Carameloraro en 'Camelot'; el 20 de noviembre será el turno de Vera Fauna en la 'Sala B'; y el 27 de noviembre, Belako en Camelot.

Belako, al igual que Carameloraro y Los Chivatos estarán también presentes en Valladolid. El conjunto de "punk castizo" Los Chivatos llegará a El Desierto Rojo de la capital vallisoletana el 16 de octubre; los salmantinos Carameloraro estarán el 27 de noviembre en la misma sala, donde también actuarán, al día siguiente, el grupo vasco Belako.

En Palencia se programa el concierto de Carlangas el 2 de octubre en Universonoro; en Ponferrada, Parquesvr el 23 de octubre; y en León, Chicle el 18 de diciembre.

Las bandas compartirán cartel en Directos Vibra Mahou con artistas como Rufus T. Firefly, Niña Polaca, Reincidentes, Hens o Shego, junto a talentos emergentes como RATA, Nuevos Vicios, u Oslo Ovnies. Sus directos aterrizarán en ciudades como Oviedo, Valencia, Alicante, Salamanca, Toledo o Gijón, conquistando algunas de sus salas más emblemáticas.

Vibra Mahou estuvo presente en 2025 en 157 salas de toda España, celebrando en ellas 812 conciertos, lo que contribuye según fuentes de la promotora a "generar una red cultural clave para fomentar la conexión entre artistas y público".

Con Directos Vibra Mahou, la plataforma "da un paso más en su compromiso con la música, ofreciendo una iniciativa que no solo apuesta por una programación diversa y de calidad compuesta por artistas consolidados y emergentes, sino que también reivindica el valor cultural de las salas de música como epicentros imprescindibles para hacer crecer las escenas musicales locales y mantener viva la experiencia irrepetible de la música en directo".