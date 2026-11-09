A disposición judicial el autor de la quema de doce contenedores en Fontiveros (Ávila)

ÁVILA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Ávila ha puesto a disposición judicial a un vecino de la localidad de Fontiveros como presunto responsable de un delito agravado de daños por la quema intencionada de doce contenedores de basura, cuyos desperfectos han alcanzado un importe de 3.000 euros.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Fontiveros ante los hechos ocurridos entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

Las quemas se realizaban de forma intencionada durante las horas nocturnas de los fines de semana y los incendios tuvieron que ser sofocados por los servicios municipales de la localidad.

El dispositivo policial ha sido desarrollado por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Fontiveros en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Compañía de Arévalo.

Las gestiones realizadas han dado como resultado la identificación, detención y posterior puesta a disposición judicial del presunto autor por afectar a bienes de uso público.