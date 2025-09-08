A disposición judicial dos varones por robar objetos valorados en 15.000 euros de autocarabanas en Burgos

BURGOS, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos personas, de 19 y 59 años y vecinos de Madrid, como presuntos autores de los delitos de hurto y de robo con fuerza en el interior de autocaravanas de objetos valorados en unos 15.000 euros.

Los hechos comenzaron días atrás, de madrugada, cuando las patrullas en servicio, durante la realización de labores de prevención de la delincuencia en vías de comunicación, tuvieron conocimiento de la presencia de dos hombres merodeando de manera sospechosa en un área de descanso de la AP- 1, a su paso por la Comarca del Ebro, señala la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Al sentirse observados, los varones huyeron a bordo de un turismo que sería interceptado poco después por una patrulla del Puesto Principal del Alfoz de Burgos, a la que se sumaron de inmediato efectivos de los Puestos de Oña y de Briviesca.

Tras la identificación de los ocupantes, los agentes procedieron a la inspección del interior del vehículo, donde se halló un importante número de dispositivos electrónicos, como ordenadores portátiles, tablets o teléfonos móviles; así como joyas, dinero en efectivo y artículos de cosmética, cuyo valor total se estima superior a los 15.000 euros.

Al ser requeridos, ni el conductor ni su acompañante pudieron aportar facturas ni documento alguno que acreditara la titularidad y lícita procedencia de los efectos, por lo que se procedió a la aprehensión de éstos últimos y a su traslado para custodia en dependencias oficiales.

Las pesquisas desarrolladas a continuación por el Puesto de la Guardia Civil de Oña, han permitido vincular parte de los bienes recuperados con robos cometidos recientemente en autocaravanas que se encontraban en tránsito tanto por la provincia de Burgos como por la de Guipúzcoa. Gracias a esto, muchos de los objetos intervenidos ya hayan sido reconocidos y devueltos a sus legítimos dueños.

A raíz de los indicios y pruebas recabadas, los dos varones, que fueron localizados de nuevo en la Comunidad de Madrid, han sido puestos a disposición, junto con las diligencias instruidas, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Miranda de Ebro.