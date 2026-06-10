A disposición judicial un furtivo en Sotillo de la Adrada (Ávila) con un rifle y un conejo abatido

Material incautado. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Seprona de la Compañía de Arenas de San Pedro, ha puesto a disposición judicial a una persona como presunta autora de un delito de caza, tras ser sorprendida cazando sin autorización en un coto privado de caza del término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila).

Los hechos ocurrieron cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de Arenas de San Pedro, se encontraba realizando labores de prevención y vigilancia contra el furtivismo en el interior de un coto privado de caza.

Durante el servicio, los agentes escucharon un disparo procedente de un paraje del citado coto, por lo que iniciaron las gestiones necesarias para localizar al autor del mismo. Minutos después, se escuchó un segundo disparo, por lo que se desplazaron a comprobar lo sucedido.

Ya en el paraje 'Fuente Empedrada', los guardias civiles localizaron a un individuo que portaba en la mano un arma de fuego tipo rifle, dispuesta para su uso, así como un conejo abatido. Tras solicitarle la autorización del titular del coto que le habilitase para ejercer la actividad cinegética, manifestó carecer de dicha autorización, además de comprobar igualmente que no era socio del citado terreno cinegético.

Del mismo modo, manifestó que no disponía de autorización para cazar en época de veda. Una vez comprobada la documentación del arma y procedido a su desmunicionamiento, los agentes verificaron que el rifle figuraba a nombre del detenido.

Ante estos hechos, se procedió a informarle de su detención por un supuesto delito de caza, al haber ejercido la actividad cinegética en un terreno privado careciendo de autorización de su titular y durante un periodo de veda. Además, los agentes formularon tres denuncias administrativas por infracciones a la normativa de caza: una por cazar en terreno cinegético sin autorización del titular, otra por realizar la actividad cinegética en época de veda sin autorización y una tercera por utilizar para la caza menor un medio no permitido.

Como resultado de la actuación, se procedió a la aprehensión de un rifle, una mira telescópica y un conejo. Tanto el detenido como lo aprehendido, fueron puestos a disposición judicial.