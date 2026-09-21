A disposición judicial en Palencia después de no devolver el vehículo que le habían prestado

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha pasado a disposición judicial en Palencia después no devolver en el plazo acordado un vehículo que le habían prestado temporalmente.

Los hechos se remiten al pasado 16 de septiembre, después de que el propietario del vehículo denunciara en Comisaría que el vehículo continuaba en poder de un tercero varios días después de cedérselo.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron localizar el vehículo en la capital palentina. Una vez recuperado el turismo e identificado el hombre relacionado con los hechos denunciados, la Policía Nacional procedió a su detención el día 17 de septiembre como presunto autor de un delito de apropiación indebida, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales, el vehículo fue entregado a su legítimo propietario y el detenido pasó a disposición judicial.