A disposición judicial un septuagenario de Burgos por maltrato y abandono a cuatro mastines, dos fallecidos

Esqueleto de uno de los mastines. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil a puesto a disposición judicial a un varón de 78 años por abandonar a cuatro mastines en una finca de su propiedad en el alfoz de Burgos, de los que dos fallecieron y el resto se encontraban en condiciones de inanición severa, deshidratación prolongada y caquexia extrema.

La actuación se inició días atrás, cuando efectivos del Seprona de la Comandancia de Burgos tuvieron conocimiento de que, en una parcela situada en una localidad de la comarca del Alfoz próxima a la ciudad, convivían cuatro mastines cuya atención podría estar siendo desatendida desde hacía semanas.

La patrulla desplazada al lugar percibió, ya desde el exterior, varios ladridos y un fuerte olor a heces y orín. A su vez, también pudieron observar, desde la vía pública, la extremidad de un perro que no mostraba movimiento alguno y una notable cantidad de residuos materiales desperdigados por toda la propiedad, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Como consecuencia, tras localizar al titular del terreno, los agentes llevaron a cabo una "exhaustiva inspección" del interior de las instalaciones, que constató una gran acumulación de residuos, basura y excrementos entre los que cohabitaban los animales, así como la ausencia total de alimento y agua. Además confirmaron que uno de los perros llevaba días fallecido y se encontraba en avanzado estado de descomposición, oculto tras una puerta.

Paralelamente, en un recinto anexo de pequeñas dimensiones, los agentes localizaron dos perros vivos que presentaban extrema delgadez, incapaces de mantenerse en pie por sí mismos y rodeados por los restos óseos (cráneo y columna) de un segundo can fallecido mucho tiempo atrás.

La investigación desarrollada seguidamente, permitiría corroborar un prolongado abandono y la ausencia de cuidados mínimos desde el pasado mes de agosto. Los animales rescatados carecían de microchip, no disponían de cartilla sanitaria ni habían recibido las vacunas obligatorias, habiendo sido privados de los exigibles cuidados y atenciones higiénico-sanitarias.

Además, presentaban falta de pelo en varias zonas, uñas del espolón completamente enrolladas -lo que indica ausencia prolongada de movimiento-, todo ello bajo un general y evidente deterioro físico.

De esta manera, fueron evacuados con carácter prioritario a una clínica veterinaria, donde un informe técnico ha ratificado la inanición severa, deshidratación prolongada y caquexia extrema, causas que, de no ser por la intervención de los agentes, habrían provocado su muerte en cuestión de horas.

Por todo ello, su tutela ha sido cedida al Ayuntamiento competente para garantizar así su completa recuperación, pendiente de la posterior adopción, en tanto que, todos los gastos derivados de los tratamientos y cuidados deberán ser asumidos por el propietario.

El Seprona ha instruido las diligencias oportunas que ya han sido puestas, junto con el presunto autor, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.