A disposición judicial un varón con requisitoria por amenazas que conducía un coche robado en Palencia

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han puesto a disposición judicial a un varón que tenía una orden de detención en vigor por un presunto delito de amenazas y que conducía un coche robado en Palencia, además de hacerlo sin carnet.

La intervención tuvo lugar durante la noche del 25 de septiembre, cuando una dotación de Seguridad Ciudadana que realizaba labores de prevención de la delincuencia y vigilancia en la plaza de España de la capital palentina y sus inmediaciones localiaron al hombre mientras conducía un turismo por la zona.

Al darle el alto los agentes para identificarlo, el conductor aumentó la velocidad para tratar de eludir la actuación policial, si bien fue interceptado de inmediato, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Tras comprobar que la orden de detención continuaba en vigor, los policías procedieron a su arresto. Durante la actuación, los efectivos policiales verificaron además que en las bases de datos constaba un señalamiento de sustracción relativo al vehículo, a su matrícula y a su documentación.

Por ello, el turismo fue recuperado y retirado por la grúa municipal para continuar con las gestiones correspondientes. Asimismo, los agentes comprobaron que el detenido carecía de permiso de conducción en vigor para este tipo de vehículo al haber perdido su vigencia.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.