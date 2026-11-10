Dispositivo para buscar a un varón de 82 años desaparecido en Lorenzana (León)

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado un dispositivo de búsqueda de un varón de 82 años desaparecido en la localidad de Lorenzana, perteneciente al municipio de Cuadros (León).

Según la información facilitada por un familiar, salió de su domicilio a las 11.00 horas de este martes y no ha regresado al mismo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El desaparecido padece deterioro cognitivo y en el momento de su desaparición vestía pantalón gris oscuro y sudadera de color crema. Iba acompañado de un perro de raza pastor alemán.

La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas en la zona y continúa con las labores de búsqueda para tratar de localizarlo lo antes posible.

Asimismo, ha rogado a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o que lo haya visto que se ponga en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.