Doce bodegas de Soria, en la Barcelona Wine Week

Bodegas de Soria en la Barcelona Wine Week. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria vuelve por segundo año consecutivo a la Barcelona Wine Week, una de las ferias vitivinícolas más importantes de España, con el objetivo de seguir posicionando los vinos sorianos en el mercado nacional e internacional.

La provincia estará representada del 2 al 4 de febrero por 12 bodegas y productores, dentro de una inversión total de 53.737,44 euros destinada a impulsar la promoción exterior del sector.

Soria regresa a este escaparate clave tras el éxito de la edición anterior, para consolidar una estrategia continuada de apoyo a las bodegas sorianas y de proyección de la provincia como referente de calidad, identidad y futuro dentro del sector del vino.

La Barcelona Wine Week reúne a más de 2.000 bodegas de toda España y concentra a compradores, distribuidores, prescriptores y profesionales nacionales e internacionales. Para una provincia como Soria, estar presente significa competir en primera línea y abrir nuevas oportunidades comerciales para sus empresas agroalimentarias.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha subrayado la importancia de esta cita como motor económico y herramienta de desarrollo rural ya que "la experiencia anterior fue muy positiva.

Esta continuidad demuestra que no se trata de una acción puntual, sino de una apuesta estratégica por el sector del vino soriano".

En esta edición participan bodegas como Rudeles, Castillejo de Robledo, Postín, Taruguín, Hispano Bodegas, Cuarto Lagar, Los Imposibles, Agoris, La Quinta Vendimia, Dominio de Valdefradas, Bardos o Pagos de Saro Niño, en una muestra de la diversidad y calidad del vino soriano. En total, la provincia cuenta con 24 bodegas, reflejo de un sector en crecimiento.

La Diputación destinará más de 484.000 euros a la participación en ferias nacionales durante 2026. Barcelona Wine Week es la primera gran cita del calendario anual, que continuará con eventos como Alimentaria, Gourmets, Salimat o ferias en Sevilla y Valencia.