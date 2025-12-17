Doce detenidos por suplantar la web de una empresa de pellets de Burgos y recaudar casi 200.000 euros

Agentes de la EDITE. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Pelletblessed', ha desarticulado varios entramados delictivos dedicados a la estafa mediante la suplantación online en la venta de pellets, con una empresa burgalesa como principal perjudicada y con más de 150 afectados por un importe cercano a los 200.000 euros.

Como resultado doce personas, con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, han sido puestas a disposición judicial tras ser localizadas en distintos puntos del territorio nacional -Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia e Islas Canarias-.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la empresa 'Burpellet', afincada en Burgos y principal afectada, después de que numerosas personas contactaran telefónicamente con la sociedad reclamando pedidos adquiridos, supuestamente, a través de su página web.

Tras diversas comprobaciones, se constató que dichas compras no se habían realizado en la dirección electrónica propia de la firma, sino en páginas ajenas que suplantaban su marca comercial, contenido, datos mercantiles y teléfono de contacto, induciendo así a error a los compradores, señala la Guardia Civil a través de un comunicado.

Como consecuencia, efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica -EDITE- de la Comandancia de Burgos iniciaron las gestiones necesarias para la identificación de los responsables, el bloqueo de los dominios fraudulentos y la recuperación del dinero defraudado.

Con el avance de la investigación, se han logrado identificar 27 páginas web relacionados con la estafa -algunas de ellas extranjeras-, así como 40 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los pagos de las víctimas.

Hasta el momento, se han contabilizado más de 150 perjudicados distribuidos por todo el país, si bien no se descarta que el número sea mucho mayor, con un perjuicio económico que se estima por encima los 200.000 euros.

A su vez, las pesquisas practicadas han permitido constatar que parte del dinero habría sido transferido a países del sur de África, mientras que otro porcentaje se distribuía entre los miembros del entramado asentados en España, mediante continuos movimientos económicos destinados a dificultar su seguimiento.

A los implicados se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como otros tipos delictivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, por el uso no autorizado de las marcas y diseños de la empresa afectada.

Tanto las diligencias instruidas como los presuntos autores de los hechos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes.

La investigación continúa abierta para garantizar el total esclarecimiento de los hechos, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones en un futuro.

Desde la Guardia Civil se ha tenido conocimiento de otras empresas del sector afectadas por prácticas similares, por lo que se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones en la compra online, especialmente ante ofertas con precios muy por debajo del mercado o páginas que soliciten pagos exclusivamente mediante transferencia bancaria, finaliza el comunicado.