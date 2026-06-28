Doce establecimientos competirán este lunes por ganar la 25 edición del certamen gastronómico 'Ávila en Tapas'

ÁVILA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Ávila en Tapas', que organiza el Consistorio abulense en colaboración con CEOE Ávila, ya tiene las doce propuestas finalistas, seleccionadas por la Comisión de Catas del certamen de entre las 28 propuestas presentadas en la edición número 25 del concurso, y que competirán este lunes por hacerse con la victoria.

Los establecimientos seleccionados han sido Fandango, Lapisonadora, Casa de Postas, El Comienzo, Alvalacán, Sur Carde Fusión, Los Rubios, Tres60, Mangas, La Oca, La Mar&Morena y Raíces, los cuales deberán realizar la última fase y preparar sus propuestas ante el jurado profesional, que mañana otorgará los premios a las tres mejores tapas del certamen.

Asimismo, se darán a conocer los ganadores de las cuatro distinciones que se otorgan en el concurso, que reconocen la innovación, la utilización de los productos locales, la tapa que mejor se adapta a intolerancias y también la introducción de ingredientes o elaboraciones de otras culturas gastronómicas, según ha explicado el Ayuntamiento de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

La Comisión de Catas ha estado integrada por profesionales de la gastronomía o el turismo gastronómico, como @el_sibarita_del_sur, @cocinoterapia, @el.glotoon, @saboryganar93, @gustosentido y @tapasporlapati.

Por su parte, el jurado profesional está integrado por la profesional de la gastronomía, del marketing y creadora de Gastroactivity Eva Garcinuño; el fundador de Chacino e investigador en microbiología alimentaria, José María Martín Miguélez; la creadora del proyecto gastronómico y literario Origen, Marta Jiménez, y el abulense Florencio Sanchidrián, el más reciente Embajador de la Marca Ávila.

Además del diploma y el trofeo que se concede a todos los premiados, la Federación Abulense de Hostelería, integrada en CEOE Ávila, llevará al ganador al Concurso Regional de Tapas y Pinchos de este año.

Igualmente, este lunes se otorgará un premio especial por los 25 años de Ávila en Tapas, una mención que quiere agradecer la participación de los establecimientos abulenses a lo largo de estos años.

Por ello, se entregará un reconocimiento al establecimiento que haya participado en más ediciones del certamen o haya ganado más ediciones del concurso o elabore una tapa conmemorativa. También este lunes, se dará a conocer el ganador del jurado popular, que será la tapa que más votos obtenga.

En este caso, todos los comensales que prueben las tapas del concurso podrán votar por su favorita a través de la web avilaturismo.com, en el apartado correspondiente a Ávila en Tapas.

Entre los participantes en el jurado popular, se sorteará una estancia en un hotel de la ciudad de Ávila de categoría cuatro estrellas y una tarjeta ÁvilaCard para dos personas.

CONCURSO DE REELS

Durante el certamen, además, se desarrolla el primer Concurso de Reels Ávila en Tapas, que se convoca en colaboración con la Federación Abulense de Hostelería y la Asociación Fotográfica Abulense (AFA).

Pueden participar las personas mayores de 16 años que suban hasta un máximo de tres reels relacionados con la temática del certamen, que reflejen la experiencia gastronómica, los establecimientos participantes o el ambiente que se genera en la ciudad durante esta fiesta de la gastronomía.

Los reels deben publicarse en Instagram, pero no será válida su publicación únicamente en stories, sino que se debe incluir, además, en la publicación, el hashtag o etiqueta #avilaentapas2026 y mencionar las cuentas @avilaturismo.oficial, @asoc_fotografica_de_avila y @ceoeavila. El fallo se realizará antes del 31 de julio y se otorgarán tres premios.

El primero de ellos consistirá en una estancia de una noche para dos personas en un establecimiento abulense, el segundo premio consistirá en comida o cena para dos personas en un establecimiento de la ciudad, y, el tercer premio, en dos entradas para la actividad 'Experiencias en la muralla', que se desarrolla durante los meses de julio y agosto.