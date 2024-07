Doce meses de prisión para el joven acusado de apuñalar al hijo de la exprocuradora de Cs Marta Sanz

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de apuñalar al hijo de la exprocuradora de Ciudadanos Marta Sanz ha pactado una pena de prisión de doce meses y una multa de 2.759 euros por los hechos ocurridos en mayo de 2022 en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

La vista se ha celebrado esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital vallisoletana. En su escrito de calificación provisional, Fiscalía de Valladolid solicitaba una pena de 16 meses de prisión para el presunto autor de los hechos al tipificarlos como un delito de lesiones con instrumento peligroso del que responsabiliza al citado encausado, además de otro delito leve de maltrato del que acusa a otro de los supuestos implicados, D.B.A.

Además de la pena privativa para el autor de los hechos, se le ha impuesto una multa de 2.759 euros y pagar al Sacyl las costas generadas por la asistencia de la víctima, mientras que la pena impuesta a D.B.A. es de dos meses de multa, a razón de tres euros diarios y 50 euros como responsabilidad civil.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 8 de mayo de 2022 cuando la víctima, J.F.S, se encontraba con un grupo de amigos en la localidad de Arroyo de la Encomienda y se produjo un incidente con otro grupo de jóvenes entre los que se encontraban los dos acusados.

Siempre según la acusación pública, ambos acusados golpearon a J.F.S. en la cara y, además, uno de ellos, J.C.G, le asestó en la espalda varios golpes con un objeto metálico punzante.

A consecuencia de los hechos, el agredido sufrió dos heridas punzantes en el flanco derecho de aproximadamente 0,5 centímetros no penetrantes y una herida punzante en zona lumbar derecha de un centímetro de longitud, no penetrante. Esta última herida precisó de tratamiento médico quirúrgico, tres puntos de sutura y no curó hasta diez días después.