El documental 'La Plaza Mayor del pádel' rinde homenaje a dos décadas de historia, pasión y deporte en Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la presentación del documental 'La Plaza Mayor del pádel' que recorre los 20 años de historia de este deporte en la ciudad - MADISON

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El documental oficial 'La Plaza Mayor del pádel' rinde homenaje a dos décadas de historia, emoción y legado deportivo en torno a uno de los torneos más emblemáticos de este deporte en todo el mundo y el papel que la ciudad ha desempeñado en la evolución de este deporte.

El acto de presentación, celebrado en formato privado, ha contado con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, junto a representantes institucionales, medios de comunicación, participantes, patrocinadores y personas vinculadas a la historia del torneo.

Durante su intervención, el regidor ha puesto en valor el recorrido del torneo y ha destacado el papel de las instituciones, de Madison y de la afición en la consolidación de Valladolid como referencia internacional del pádel.

"Desde el Ayuntamiento agradecemos a la gran familia del pádel que este proyecto haya crecido durante 20 años hasta convertirse en una referencia internacional", ha expresado el primer edil, para después asegurar que el "éxito" de la cita deportiva se sostiene sobre la colaboración institucional y privada, la capacidad organizativa de Madison y, sobre todo, una afición que ha hecho de Valladolid una "capital mundial del pádel".

Precisamente, ha señalado que el pádel en Valladolid es lo que la "Fórmula 1 para Mónaco".

"REFERENCIA IMPRESCINDIBLE"

Con una duración aproximada de 30 minutos, el documental repasa los principales hitos de una trayectoria que ha convertido a Valladolid en una "referencia imprescindible" dentro del pádel mundial.

La pieza pone en valor no solo la dimensión deportiva del evento, sino también su impacto en la ciudad, su capacidad de generar comunidad y el legado construido durante dos décadas.

Durante la presentación, el director Sport Marketing en Madison, Juan Méndez, ha subrayado el valor emocional e histórico del proyecto al asegurar que la 'Plaza Mayor del pádel' es "mucho más que un titular. Es ciudad, comunidad, unión, resiliencia y futuro".

El documental supone también un reconocimiento a todas las personas, instituciones, empresas, jugadores, equipos y patrocinadores que han formado parte de esta historia desde sus inicios.

Tras esta primera presentación privada, Madison prevé hacer público próximamente el documental para que todos los aficionados, vecinos y seguidores del pádel puedan disfrutar de una pieza que celebra dos décadas de pasión, ciudad y deporte.