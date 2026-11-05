Dolors Montserrat lamenta no saber dónde está "el dinero de las 100 subidas de impuestos" del Gobierno de Sánchez

Montserrat, junto a David Mingo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPE (Partido Popular Europeo) y vicepresidenta del grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha lamentado desconocer donde ha ido la recuadación tras las "100 subidas de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez" que, en sus palabras, "han asfixiado" a los españoles.

Montserrat, que se ha reunido con empresarios en la Cámara de Comercio de Salamanca junto al al secretario provincial del PP, David Mingo, ha insistido en que Pedro Sánchez ha dejado a los españoles "una crisis sanitaria, de inmigración y de vivienda".

Además, ha apuntado que España ha sido "el segundo país más receptor de Fondos Europeos" y desde el PP quieren saber "dónde están". En este contexto, la 'popular' ha indicado que "cada día" el Gobierno de Pedro Sánchez recauda "1.400 millones en impuestos" y que esa cifra es "el doble del dinero que se necesita para recuperar y mejorar la línea de tren, Madrid- Sevilla" donde "han perdido inocentemente la vida 110 personas".

Dolors Montserrat ha recordado que Adif ha sido la empresa española "que más dinero ha recibido de los fondos Next Generation, de los Fondos Europeos", de ahí que haya apoyado la iniciativa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer una auditoría a la misma y en qué se ha gastado el dinero, tras cuatro años "sin presupuestos nacionales", algo que no ha sucedido en los países de la Unión Europea.

MINISTRO TUITERO

Por otra parte, la secretaria general del PPE ha criticado al exministro de Transporte, Óscar Puente, al que ha llamado "ministro tuitero", para lamentar que "insultó a todos y cada uno de los españoles".

Puente, para Montserrat, "jamás debió ser ministro, como tampoco lo debió ser el corrupto Ábalos". "Su dimisión llega tarde y mal, muy tarde. Ocho meses después del trágico accidente de Adamuz y él no ha dimitido, sino que le han dimitido las encuestas de Sánchez. No dimite ni por dignidad, ni por empatía, ni por responsabilidad. Dimite por el pánico electoral de Sánchez", ha añadido.

Por último, ha abordado la problemática en la vivienda, que ha pasado "de no ser un problema, a ser el primero de todos los españoles, de los jóvenes, de la clase trabajadora, de la clase media...". "Lo primero que ofrece el Partido Popular al respecto es la defensa de la propiedad privada. No vamos a permitir estas leyes socialistas y comunistas que nos quieren expropiar y vamos a echar en 48 horas a los jetas okupas. También construiremos un millón de viviendas y a los menores de 40 años que quieran acceder a una les vamos a bajar el 60 por ciento de los impuestos", ha relatado.