El Domund 2025 buscará aumentar los donativos dirigidos a las misiones, que cayeron un 18% en 2024

De Izquierda A Derecha, La Hermana Conchi López Urrutia, Misionera Esclava Del Sagrado Corazón; El Director Del Servicio Diocesano De Misiones, José Miguel González, Y El Misionero Agustino, Jesús Torres. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Jornada Mundial de las Misiones celebrará este domingo 19 de octubre su tradicional jornada del Domund bajo el lema 'Misioneros de esperanza entre los pueblos' y cuyo objetivo este año es revertir la caída de las donaciones, que fue de un 18 por ciento en 2024.

Tal y como ha señalado el delegado de misiones en Salamanca, José Miguel González, en el 2024 recaudaron la cantidad de 116.005 euros, casi 26.000 euros menos que en el año 2023, que fueron unos 141.000 euros. Este descenso del 18 por ciento lo acusaron debido a que en 2024 casi no recibieron ninguna herencia.

Sin embargo, según han constatado desde la delegación de misiones, en las parroquias y en los colegios sí hubo un aumento de la recaudación, por lo que entienden que la campaña del Domund en esos lugares la están haciendo bien "y ojalá sigan aumentando", ha añadido González.

"Quisiera animar a que sigamos siendo generosos porque España es el país que más misioneros tiene todavía por el mundo, entre los cuales están 124 salmantinos, y también es el segundo país del mundo que más recauda para las misiones", ha destacado el delegado de misiones en Salamanca.

Los 124 misioneros salmantinos están repartidos en 35 países. De ello, 19 están en Europa en cuatro países, en Asia hay diez misioneros en seis países, en África doce misioneros en nueve países y en América 83 misioneros en 16 países diferentes.

En cuanto a las actividades que se van a llevar a cabo en la Diócesis de Salamanca con motivo del Domund, las mismas comenzarán el jueves 16 de octubre con una Vigilia de Oración, a las 19.30 horas en las Esclavas del Sagrado Corazón de la calle Azafranal. Seguirán el viernes 17 de octubre con un encuentro de Misioneros Regresados, a las 19.30 horas en Misiones, en la calle Zamora 50, 1º C.

Por último, el domingo 19 de octubre se realizará una celebración diocesana con una Eucaristía a las 12.00 horas en la Parroquia de Jesús Obrero.

Durante la presentación del Domund 2025, la hermana esclava del Sagrado Corazón de Jesús Conchi López Urrutia, que ha sido misionera en Ecuador durante 16 años, ha subrayado la labor que han realizado en ese país, en el que "la gente tenía hambre de pan porque lo necesitaban y hambre de Dios porque los pobres, como dice el Evangelio de hoy, es a los que se les ha revelado la parte más bonita que es Jesús".

"La palabra de Dios es muy importante, pero Jesús quiere que marquemos la dignidad tanto de las personas adultas como de los niños", por lo que ha explicado que su trabajo se ha centrado en ayudar, sobre todo, "a los niños que estaban muy marginados y a las mujeres, que lo estaban indudablemente muchísimo más, porque el machismo era una cosa totalmente arraigada".

Por su parte, el misionero agustino Jesús Torres ha asegurado que la etapa más feliz de su vida ha sido precisamente los nueve años que ha pasado como misionero en Panamá. "No me puedo quejar de la vida, pero si tengo que resaltar alguna etapa de mi vida en la que he sido más plenamente feliz y me he sentido más plenamente cristiano, ha sido los nueve años en que estuve trabajando en Panamá, en el mundo campesino, en el mundo indígena y también en el mundo de las ciudades en Panamá. Pero creo que es importante aclarar que misioneros somos todos, aunque suene a tópico", ha señalado.