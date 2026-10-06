La D.O.P. Cebreros cierra la vendimia más precoz y de menor producción de su historia, por debajo de los 500.000 kilos

La D.O.P. Cebreros cierra la vendimia más precoz y de menor producción de su historia - DOP CEBREROS

CEBREROS (ÁVILA), 6 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Cebreros ha finalizado la vendimia de la presente campaña con el cierre más adelantado y el menor volumen de producción de toda su historia, tras un ejercicio condicionado por la climatología extrema, los incendios forestales y los daños provocados por la fauna silvestre.

Según ha informado el consejo regulador, los trabajos de recolección han concluido el pasado 26 de septiembre, 26 días antes que el año anterior, lo que convierte a este ciclo en el más precoz desde la creación de la denominación en 2017. A falta de datos definitivos, la producción total no ha alcanzado los 500.000 kilos, una cifra inferior a los más de 800.000 kilos recogidos en la campaña precedente.

El desarrollo del cultivo ha estado determinado por un invierno suave y muy lluvioso, una primavera con precipitaciones iniciales y una ausencia total de lluvias desde el mes de mayo. El verano, largo y cálido, ha acelerado la maduración del fruto, por lo que el principal reto en bodega ha sido conservar la acidez y la frescura, si bien las primeras valoraciones sobre la sanidad de la uva han sido positivas.

A las condiciones climáticas se ha sumado el impacto de los incendios forestales registrados a finales de julio en la Sierra de Gredos, que han situado unas 200 hectáreas--un 40% de la superficie protegida--dentro del perímetro del fuego, afectando con especial intensidad a Cebreros y El Tiemblo. La variedad Albillo Real ha sido la más perjudicada, con una reducción superior al 50% al pasar de 53.000 a menos de 26.000 kilos, una situación agravada posteriormente por la presión de la fauna silvestre en busca de alimento.

Desde la D.O.P. Cebreros han expresado un sincero agradecimiento a todas las personas, colectivos y profesionales que han mostrado su apoyo y solidaridad tras los incendios. Pese a las acusadas mermas en el volumen de cosecha y a las dificultades en el campo, el sector ha mostrado su confianza en la calidad de los vinos elaborados en esta atípica añada.