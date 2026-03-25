Dos afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas se han visto afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en un bloque de la calle Cardenal Segura, en Burgos capital.

Los hechos se han producido a las 17.28 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 da aviso a Bomberos, Policía Nacional y Local, y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

De momento se desconocen más detallas del incendio y del estado de los afectados.