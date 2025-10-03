Dos agentes de la Policía Local de Tordesillas salvan la vida a septuagenario atragantado con un trozo de carne.

TORDESILLAS (VALLADOLID), 3 (EUROPA PRESS)

La intervención de urgencia realizada este mediodía por dos agentes de la Policía Municipal de Tordesillas tras el atragantamiento de un varón de 70 años con un trozo de carne en un bar de dicha localidad vallisoletana ha sido crucial para evitar un fatal desenlace.

El suceso se iniciaba sobre las 14.30 horas cuando la Policía Local de la villa recibía la alerta a través de la Sala de Emergencias 112 en la que, inicialmente, se comunicaba que un hombre se encontraba mareado en el bar Viky, en la Plaza Mayor, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Una patrulla se ha personado en el lugar tres minutos después y tras encontrar al varón tendido en plena la calle se han percatado de inmediato de la gravedad de la situación, ya que la víctima, vecina de la localidad cántabra de Castrourdiales, se estaba asfixiando tras haber ingerido un gran trozo de carne que se le había quedado atascado en el esófago, impidiendo la llegada de oxígeno a los pulmones.

Los dos policías, ante un centenar de personas que se encontraba en el lugar, han comenzado entonces a practicar al septuagenario la maniobra de heimlich con el fin de tratar de que éste expulsara el trozo de carne, labor que han mantenido hasta la llegada de una ambulancia de emergencias sanitarias y ha sido finalmente un técnico el que con un aspirador ha conseguido extraer lo que obstruía la tráquea del paciente. Una vez estabilizado, el varón ha sido trasladado consciente hasta un centro sanitario de Valladolid.

Precisamente ese técnico de emergencias es el que a posteriori ha aprovechado para felicitar a ambos funcionarios municipales por "haber conseguido revertir una situación que estaba muy complicada", en clara referencia a que de no ser por su intervención inicial el paciente, muy probablemente, habría perdido la vida o hubiera podido quedar gravemente afectado por la falta de oxígeno.