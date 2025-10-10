Dos fallecidos tras un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la N-627

MONTORIO (BURGOS), 10 (EUROPA PRESS)

Dos personas, un himbre y una mujer, han fallecido este viernes al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en la N-627, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio, según los datos del servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

A las 13.20 horas de este viernes se recibió una llamada en el servicio 1-1-2 que informó de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio, a consecuencia del cual dos personas han resultado heridas y se encuentran atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Burgos rural, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, aunque posteriormente se anula.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer, y atiende a otra persona que ha resultado herida.