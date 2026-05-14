Dos atrapados tras el choque entre una furgoneta y un todoterreno que ha volcado en Aldeavieja (Ávila)

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ALDEAVIEJA (ÁVILA), 14 (EUROPA PRESS)

Dos personas mayores, un varón y una mujer, han quedado atrapados dentro de un todoterreno después de que el vehículo chocara con una furgoneta en Aldeavieja, término municipal de Santa María del Cubillo (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido minutos antes de las 18.46 horas, cuando se ha avisado de la colisión en el kilómetro 22 de la carretera AV-500, donde habían chocado una furgoneta y un vehículo todoterreno que había volcado.

Se inforba de que dos personas mayores, un varón y una mujer, habían resultado heridas, se encontraban conscientes y permanecían atrapadas dentro del todoterreno. Así, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.