Dos camioneros detenidos en Soria por intercambiarse en marcha al volante para eludir los descansos obligados

SORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos camioneros durante un control realizado en la provincia de Soria tras observar cómo se intercambiaban al volante con el fin de falsear también las tarjetas del tacógrafo, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron a las 12.35 horas del 5 de septiembre, dentro de las actuaciones de vigilancia del Destacamento de Tráfico de la Seguridad Vial y del control del transporte profesional en la N-122, término municipal de Villar del Campo (Soria).

Los agentes, desde el momento que observan al conductor y el que ordenaron la detención del vehículo articulado, apreciaron que el conductor y el pasajero que iban en la cabina del tracto-camión intercambiaron sus posiciones al volante durante la marcha del mismo.

Al realizar la identificación de ambos, así como la inspección de los registros del tacógrafo digital, comprobaron que la tarjeta que llevaba insertada en ese momento correspondía con la del acompañante. Así, se habían intercambiado las dos tarjetas de conductor con el fin de evitar realizar los descansos oportunos y alargar los periodos de conducción, con el fin de falsear los registros y eludir los controles policiales y administrativos.

En vista de lo anterior, estas dos personas fueron detenidas por falsedad documental en la modalidad de simulación. También fueron denunciadas por conducción temeraria y otras infracciones.

Ambas personas y las diligencias instruidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Soria.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Según la DGT, el 62,5 por ciento de los conductores profesionales denunciado en el año 2023 lo fue por no respetar los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa.