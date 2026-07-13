Dos detenidas en Valladolid tras una persecución por la ciudad que inició la Guardia Civil en la N-122

Estado de los coches policiales tras el impacto con el vehículo - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres jóvenes han sido detenidas en Valladolid como presuntas autoras de delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, daños en vehículos y lesiones tras una persecución policial por la ciudad que había iniciado la Guardia Civil en la N-122.

Los hechos se iniciaron en torno a las 04.30 horas del domingo, 12 de julio, cuando un turismo adelantó en línea continua a un vehículo oficial de la Guardia Civil a la altura del kilometro 315 de la N-122 en dirección a Valladolid.

Los agentes iniciaron la persecución del vehículo para lo que usaron medios luminosos y acústicos, sin que las ocupantes del turismo hicieran ademán de frenar su marcha y detenerse. La Policía ha informado de que el turismo llegó a circular en algún momento a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora y atravesó núcleos urbanos como el de Quintanilla de Onésimo a 100 kilómetros por hora.

Las mismas fuentes han asegurado que durante la persecución en carretera el vehículo hizo "maniobras muy agresivas" lo que puso en riesgo a otros usuarios de la vía. La persecución se prolongó por la A-11 y llegó hasta en el casco urbano de Valladolid después de que la conductora del vehículo perseguido esquivara un corte de tráfico de tres indicativos de la Guardia Civil en la A-11 donde llegó a circular un tramo en sentido contrario.

A la entrada en la ciudad y alertados por la Sala CIMACC 091, se sumaron a la persecución varios indicativos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal.

En un recorrido desde la Plaza Circular, Nicolás Salmerón, Plaza Madrid, Miguel Iscar, Paseo Zorrilla y Puente Colgante en dirección contraria, el turismo perseguido continuó a gran velocidad y se saltó semáforos y creó situaciones de "grave riesgo" para peatones y conductores con maniobras de embestida contra los vehículos policiales que se intentaban poner a su lado para frenar su marcha, mientras la acompañante de la conductora alentaba para que huyese.

Y al igual que en la autovía, las dos ocupantes del vehículo hicieron caso omiso de las indicaciones dadas por los agentes a través de la megafonía de sus vehículos e ignoraron señales luminosas y acústicas.

Finalmente, un vehículo rotulado de la Policía Nacional consiguió ponerse delante en la Avenida de Salamanca tras lo que recibió el impacto del turismo perseguido que le embistió, mientras otro coche rotulado se puso en paralelo para evitar su huida.

Una vez inmovilizado el vehículo los agentes conminaron a las dos ocupantes del vehículo a que se bajaran del mismo, sin que estas hicieran caso, por lo que los policías tuvieron que abrir a la fuerza las puertas para inmovilizarlas. Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de las dos jóvenes por delitos de conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad, daños en vehículos policiales y lesiones.

A consecuencia del choque del turismo resultaron dañados los dos vehículos policiales, uno de ellos inmovilizado y retirado por la grúa. Además cuatro agentes de la Policía Nacional han resultado heridos con lesiones de diversa índole por la colisión y maniobras.

Las dos detenidas, que carecían de antecedentes, fueron trasladadas a dependencias policiales para su custodia. Tras ser oída en declaración la acompañante quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. Por su parte, la conductora detenida, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, y este lunes fue puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.