Dos detenidos y 100 gramos de droga intervenidos al desmantelar un punto de venta de un clan familiar en Valladolid

Archivo - CLeón.- Detenido un sanitario por robar bolsos y carteras a pacientes en centros hospitalarios de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de drogas al 'menudeo' ubicado en el barrio 29 de Octubre en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas de un clan familiar y la intervención de 100 gramos de hachís y marihuana cuyo valor total en el mercado ilícito ascendería a los 635 euros.

Las investigaciones se iniciaron tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a que un clan familiar se dedicaba a la venta de drogas en un domicilio situado en el citado barrio, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A principios del mes de diciembre, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana observaron una transacción realizada a través de la ventana del inmueble investigado.

El comprador fue interceptado instantes después cuando portaba hachís, por lo que fue propuesto para sanción conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Con anterioridad, a finales del mes de noviembre, indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) ya habían intervenido diversas cantidades de sustancias estupefacientes, útiles destinados a la preparación de dosis para su venta directa, así como objetos procedentes de distintos ilícitos penales.

El avance de las pesquisas, desarrolladas por el Grupo VIII de la UDYCO, permitió identificar a los responsables de la actividad ilícita, dos integrantes de un conocido clan familiar, quienes presuntamente realizaban las ventas desde su domicilio.

Fue el pasado 12 de enero cuando los agentes procedieron a la detención de ambos investigados, quienes tras prestar declaración en dependencias policiales, quedaron en libertad con cargos.