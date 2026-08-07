Dos detenidos tras agredirse con un florero y una muleta en una discusión en un domicilio de Valladolid

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VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este jueves a dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones tras agredirse mutuamente con un florero y una muleta en un domicilio del barrio de Las Delicias, en Valladolid, debido a una discusión motivada por desavenencias entre compañeros de piso.

Los hechos han tenido lugar sobre las 21.00 horas del 6 de agosto, cuando un varón denunció ante la Policía Nacional que, al llegar a su vivienda, ha encontrado a su hermana en el rellano tras llevar cuatro horas esperando fuera. Según manifestó el denunciante, la mujer ha explicado que el otro conviviente ha hecho caso omiso a sus llamadas y gritos para que le permitiera acceder.

Una vez en el interior, el denunciante recriminó lo sucedido al compañero de piso, lo que inició una pelea. Durante la discusión, el agresor golpeó al varón con un florero de cristal en la cabeza hasta romperlo y, tras caer este al suelo, se colocó sobre él para propinarle varios puñetazos en la cara, la cabeza y el cuerpo, hasta que la hermana intervino para frenar la agresión.

El denunciante acudió por sus propios medios al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, donde recibió ocho grapas de sutura en la herida de la cabeza y doce puntos en la cara, con afectación en la parte superior e inferior del ojo derecho.

Por su parte, los agentes se desplazaron al inmueble y localizaron al otro varón, quien también presentaba lesiones. El implicado relató que, nada más entrar en la vivienda, el primer hombre le golpeó con una muleta en la cabeza y posteriormente se produjo un forcejeo entre ambos. Este individuo también fue asistido en el Hospital Universitario Río Hortega, donde recibió sutura por una herida incisa en el cuero cabelludo.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a la detención de ambas personas por un presunto delito de lesiones y las trasladaron a dependencias policiales. Tras la instrucción del atestado, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.