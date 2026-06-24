Dos detenidos, uno por agresión y otro por reclamación judicial, en la noche de San Juan en Valladolid

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la noche de San Juan en la playa de Las Moreras de Valladolid capital ha transcurrido con relativa tranquilidad, en palabras del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha informado de dos personas detenidas, entre ellas un varón por agredir a otro que fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar.

El otro detenido durante la noche de San Juan de Valladolid es un varón que tenía pendiente una reclamación judicial.

El subdelegado del Gobierno ha informado también de que los agentes de la autoridad han levantado esta noche varias actas por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.