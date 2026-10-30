Dos detenidos en Burgos por coaccionar y estafar a un matrimonio tras una reparación de fontanería. - POLICÍA NACIONAL DE BURGOS

BURGOS 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial a dos hombres de 29 y 35 años como presuntos autores de los delitos de coacciones y estafa cometidos contra un matrimonio de avanzada edad en Burgos, al que exigeron bajo amenazas casi 1.200 euros tras dejar inacabada una reparación de fontanería en su domicilio, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de septiembre, cuando las víctimas, residentes en el distrito sur de la capital burgalesa, buscaron por Internet un profesional para solventar una avería en las tuberías de desagüe de la cocina. Tras contactar por teléfono con un servicio ofertado en la red, un operario concertó una visita presencial para presupuestar la intervención de forma justificada.

La tarde del viernes 18 de septiembre, el principal implicado acudió a la vivienda junto a un ayudante y fijó un coste de 500 euros, cuantía que fue aceptada verbalmente por los propietarios. No obstante, tras comenzar las obras y desmontar muebles y cañerías entre constantes interrupciones y ausencias, abandonaron la intervención sobre las 21.00 horas alegando lo tardío de la hora.

Al preguntar los afectados cuándo regresarían para culminar los trabajos, uno de los varones se encaró violentamente con el marido para exigirle el pago inmediato de 1.173 euros bajo intimidaciones directas. Ante este clima de coacción en su propia vivienda, los perjudicados abonaron la suma reclamada, tras lo cual los operarios se marcharon sin volver a atender las reiteradas llamadas telefónicas recibidas con posterioridad.

Las pesquisas policiales facilitaron la plena identificación, localización y arresto de ambos individuos, quienes contaban con antecedentes y requisitorias judiciales por sucesos análogos. Según ha determinado la investigación, los arrestados se publicitaban legalmente en el gremio de fontanería y acumulaban presuntas estafas de miles de euros cometidas mediante el mismo procedimiento.