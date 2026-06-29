Dos detenidos por destrozar una vivienda turística durante una pelea en Ávila

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Ávila detuvieron el pasado sábado, 27 de junio, a dos varones como presuntos autores de un delito de daños en unas viviendas turísticas de la ciudad de Ávila.

Los hechos se produjeron tras mantener ambos una fuerte discusión en el interior del alojamiento, durante la cual ocasionaron diversos destrozos y daños materiales en las instalaciones.

Una vez practicadas las correspondientes gestiones de investigación y realizadas las diligencias oportunas, se dio cuenta de las presentes actuaciones a la Autoridad Judicial para su conocimiento y resolución, señalan desde la Subdelegación a través de un comunicado.