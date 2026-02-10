Dos detenidos por explotar a compatriotas en centros de manicura de Salamanca

Habitáculo en el que residían los trabajadores. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en una nueva operación contra delitos relacionados con la conculcación de los derechos de los ciudadanos extranjeros y su explotación laboral en centros de manicura de Salamanca.

La investigación comenzó cuando agentes de la Comisaría Provincial tuvieron conocimiento de la actividad delictiva que se fraguaba alrededor de centros de manicura regentados por ciudadanos extranjeros, ubicados en zonas céntricas de Salamanca, y muy frecuentados por clientes, atraídos por los bajos precios de sus servicios, señalan a través de un comunicado.

Tras varias inspecciones de los locales correspondientes, los agentes comprobaron que la mayoría de sus trabajadores se encontraban en situación irregular. Las víctimas vivían bajo control de la red, a menudo confinadas sin poder salir de los establecimientos, y sin apenas salario.

El 'modus operandi' consistía en captar a los extranjeros en situación irregular, y aprovechar su alto grado de vulnerabilidad para obligarles a trabajar en condiciones que menoscaban todos sus derechos.

Muchos de ellos percibían una remuneración mínima por sus trabajos, con largas jornadas y sin ningún tipo de seguridad ni derechos. En algunos los casos, además, bajo amenazas y coacciones para prolongar su situación, informa el comunicado.

Durante las inspecciones los agentes comprobaron que las víctimas no tenían sus pasaportes en su poder, sino que eran intervenidos y guardados por uno de los explotadores. Del mismo modo, se descubrieron habitáculos insalubres en los establecimientos, utilizados como alojamiento para las víctimas.

La investigación ha sido realizada junto con los Servicios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca, en el marco de un operativo especial para la prevención de los delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral y los delitos relacionados con los derechos de los trabajadores.

La fase operativa de la investigación se inició en la mañana del día 9 de febrero de 2026 con un dispositivo de localización y detención del principal responsable. Las detenciones se enmarcan en la lucha contra la trata de seres humanos y la esclavitud laboral en el sector servicios.

Los detenidos tras la instrucción del correspondiente atestado pasaron a disposición judicial por los hechos que motivan las presentes.