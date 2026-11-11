Los dos detenidos durante la huelga en Zamora, puestos en libertad

ZAMORA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos detenidos durante la huelga en la ciudad de Zamora han sido puestos en libertad este mismo miércoles por la tarde tras haber pasado previamente a disposición judicial.

Así lo ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en la provincia a través de un mensaje a los medios recogido por Europa Press.

Según había relatado previamente la propia Subdelegación, los detenidos habrían agredido a dos policías durante una refriega que se habría producido a primera hora de la mañana en las naves de los autobuses urbanos, durante los piquetes informativos iniciales de la huelga.

En su versión de los hechos, la Subdelegación ha hablado de violencia por parte de los detenidos y de consecuencias físicas para los agentes, que habrían terminado con un punto de sutura en el labio y una contusión en el antebrazo respectivamente.

Desde el Sindicato de Inquilinos, sin embargo, su portavoz, Javier Coco, había hablado de "exceso de violencia" por parte de la Policía y de cuatro compañeros que han requerido atención médica a causa de la actuación de los agentes mientras ellos trataban de informar a los trabajadores de sus derechos en el marco de la huelga.