Dos detenidos e incautados 21 gramos de cocaína tras desmantelar un punto de venta en Aranda (Burgos)

Droga, efectos y dinero incautado en Aranda de Duero (Burgos). - POLICÍA NACIONAL

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 25 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos dos varones y se han incautado de 21 gramos de cocaína tras desmantelar un punto de venta de droga en el centro de Aranda de Duero (Burgos).

La Policía Nacional llevaba semanas trabajando para erradicar la actividad de un conocido "punto negro" de venta de drogas, como se denomina al lugar donde de forma reiterada y continua diferentes consumidores de sustancias estupefacientes se dirigen para conseguir la dosis que precisa para satisfacer la dependencia (tanto física como psicológica) que las drogas provocan en el organismo.

En este sentido, el pasado miércoles 20 de mayo sobre las dos de la madrugada, se interceptaba e identificaba a un individuo, quien a bordo de su patinete circulaba por las cercanías del domicilio que los agentes llevaban tiempo vigilando, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En el registro de sus pertenencias se encontró un envoltorio plástico con 13 gramos de cocaína y también le fueron requisados 210 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor facial, además de diferentes documentos que permitían inferir su relación con la venta de esta conocida droga.

Tras ser detenido y una vez en dependencias policiales, le fueron halladas ocultas dentro de su ropa interior, varias dosis más de la misma sustancia, con un peso total, en conjunto, de 21 gramos.

Al día siguiente, tras obtener autorización judicial, los agentes de la Policía Nacional practicaron una entrada y registro en el domicilio objeto de la investigación como punto de venta de drogas --una casa independiente situada en el centro de Aranda-- y se detuvo al morador del mismo, investigado igualmente por un delito contra la salud pública.

Durante la intervención, los agentes incautaron efectos relativos a la manipulación y preparación de dosis para la venta, tales como básculas de precisión, envoltorios plásticos y una agenda con documentación e información de interés relativa a la actividad descrita.

Tras las investigaciones y detenciones practicadas, los arrestados han quedado a disposición de la autoridad judicial, según las mismas fuentes.