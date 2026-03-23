Dos detenidos tras intervenirles casi dos kilos de metanfetamina tras una persecución en la AP-6 en Segovia

Material incautado en la operación - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 34 años y a una mujer de 28, ambos residentes en Madrid, tras intervenirles 1.907 gramos de metanfetamina y 600 dosis de LSD en un control en la AP-6 del que intentaron huir, lo que llevó a una persecución que concluyó con las detenciones.

A los arrestados se les ha imputado la presunta comisión de delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.

Los hechos han ocurrido en el término municipal de Navas de San Antonio, donde la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) realizaba un dispositivo preventivo. Al detectar la presencia policial, los ocupantes de un vehículo de alquiler arrojaron por la ventanilla un bolso con sustancias estupefacientes, acción que fue presenciada por efectivos del Escuadrón de Caballería.

Acto seguido, el conductor inició una huida en sentido contrario por la citada autopista, realizando maniobras "extremadamente peligrosas" que han puesto en riesgo a los usuarios de la vía. Durante la fuga, el vehículo embistió a los agentes y golpeó a uno de ellos con el retrovisor, lo que ha obligado al resto de componentes del dispositivo a apartarse para evitar ser arrollados.

Tras abandonar el turismo y emprender la huida a pie campo a través, ambos individuos han sido interceptados y detenidos por la Guardia Civil. En el interior del bolso recuperado, los agentes han hallado, además de la metanfetamina en grano, un total de 1.060 pastillas de esta sustancia, tres botes de metanfetamina líquida y 600 dosis de LSD.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Segovia se ha hecho cargo de las diligencias. Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia ha decretado el ingreso en prisión para ambos detenidos.