Dos detenidos por marcar viviendas para robar con fuerza tanto en León como en Valladolid

Material incautado - POLICÍA NACONAL

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a dos hombres, pertenecientes a un grupo criminal itinerante dedicado a robar en domicilios, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, las detenciones de ambos ha sido posible por la cooperación de los profesionales de Valladolid y León.

La investigación se inició el pasado 13 de agosto en Valladolid cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron constancia, a través de la colaboración ciudadana, de que en un inmueble de la capital había varios pisos "marcados" por personas ajenas para saber si sus ocupantes estaban ausentes.

Cuando los agentes se desplazaron a la dirección, detectaron 48 puertas marcadas con un filamento de cera en el inmueble y otras 20 puertas señaladas en un portal cercano. Las pesquisas policiales concretaron la identidad de los dos hombres, especializados en el método de marcaje o siembra para facilitar el acceso a terceros.

Los investigadores determinaron que ambos varones se alojaban en un apartamento turístico en León, desde donde partían a diario hacia ciudades de otras provincias para marcar viviendas y eludir la acción policial. Tras comunicar los hechos a los efectivos en León, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento.

Ante la inminente marcha de la ciudad de los delincuentes, los agentes procedieron a su detención en la tarde del 17 de agosto en las inmediaciones de la calle Bilbao. En el momento del arresto, la Policía intervino en un vehículo utilizado por los sospechosos numerosos efectos para la comisión de delitos, entre ellos gorras, mascarillas, barras de cera, agujas y mecheros.

Igualmente, los agentes localizaron un segundo vehículo cuyos efectos están en investigación para determinar su procedencia. Ambos turismos habían sido alquilados en Barcelona. A los dos detenidos se les ha aplicado la Ley de Extranjería por su situación irregular en España y han quedado a disposición de la autoridad judicial competente en León, que ha decretado su libertad.

Las fuerzas de seguridad no descartan la imputación de más hechos delictivos o nuevas detenciones de miembros de este grupo criminal.