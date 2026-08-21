Dos detenidos en Navatejera y La Bañeza (León) tras ser intervenidos cerca de 800 gramos de droga

Momento de una de las detenciones. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de 21 y 59 años, como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública en las localidades leonesas de Navatejera y La Bañeza, en dos actuaciones independientes en las que se han intervenido casi 800 gramos de sustancias estupefacientes y diez plantas de cannabis sativa.

En la primera, efectivos del Puesto Principal de Armunia procedieron en el día de ayer a la detención del joven de 21 años en Navatejera. El individuo fue interceptado cuando se desplazaba en un vehículo por la localidad ante las sospechas de que pudiera transportar drogas, momento en el que los agentes registraron sus pertenencias e identificaron al ocupante.

En el interior del automóvil hallaron, ocultos entre la ropa del arrestado, varios envoltorios que contenían aproximadamente 376 gramos de hachís. Tras la aprehensión, el conductor fue trasladado a las dependencias del Puesto Principal de Armunia para la instrucción de las diligencias.

Por otro lado, en La Bañeza, componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ), apoyados por efectivos del Puesto Principal de la localidad y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de León (USECIC), detuvieron a un hombre de 59 años en el marco de la Operación Balcañamo.

La explotación de esta operación incluyó una entrada y registro en el domicilio del investigado, previa autorización de la Autoridad Judicial. En la inspección de la vivienda se incautaron de 394 gramos de marihuana, 8,27 gramos de hachís y diez plantas de cannabis sativa de gran tamaño, lo que suma alrededor de 770 gramos de estupefacientes decomisados entre ambos operativos.

Las diligencias tramitadas por las distintas unidades actuantes serán remitidas a la autoridad judicial competente junto con los detenidos.