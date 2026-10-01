Dos detenidos en una operación antidroga en el barrio vallisoletano de Huerta del Rey

Dos detenidos en Valladolid por tráfico de drogas. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional de Valladolid en el transcurso de una operación antidroga realizada en el barrio de Huerta del Rey, tras los registros practicados en sendos pisos que han concluido con la incautación de una mínima cantidad de cocaína y un arma de fuego.

La operación fue realizada en la jornada de este miércoles por efectivos del Grupo VIII y, tal y como ha podido saber Europa Press, la misma se centró en dos inmuebles, el ocupado por un varón cuya identidad responde a las iniciales A.M, más conocido como 'Colorao', y otro perteneciente al segundo de los detenidos, este último sin antecedentes penales.

Además de una pequeña cantidad de sustancia y una escopeta halladas en la vivienda de 'Colorao', quien ya fue condenado en abril de 2018 por la Audiencia Nacional, junto a su esposa, a una pena de cinco años de cárcel por delitos de falsificación de moneda y grupo criminal, los agentes actuantes se habrían incautado de otras pequeñas cantidades de droga con motivo de las actas levantadas a varios toxicómanos.

Los dos detenidos han sido puestos este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, tras lo cual ambos han quedado en libertad con cargos por trafico de drogas y tenencia de armas. Durante su puesta a disposición judicial, 'Colorao' habría explicado que el arma en cuestión pertenece desde hace muchos años a la familia y que la misma contaba en su día con licencia, aunque la misma no ha sido renovada en la actualidad.