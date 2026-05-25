Dos detenidos por una operación contra el terrorismo yihadista en Burgos y Valladolid

1090125.1.260.149.20260525145552 Portal donde se han realizado los registros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una operación contra el yihadismo en Burgos y Valladolid ha finalizado esta mañana con sendos detenidos en una operación autorizada por la Audiencia Nacional y de la que se encarga la Unidad Central de la Guardia Civil.

Componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), unidad de elite antiterrorista y de operaciones especiales del Instituto Armado, se han presentado esta mañana en Carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia donde han registrado una vivienda ubicada en el número 21 de la citada vía.

De allí se han llevado a uno de los dos detenidos, han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que confirman también la detención de otra personas en Burgos capital sin que, hasta el momento, hayan trascendido más datos.