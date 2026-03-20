Dos detenidos en Palencia acusados de vender teléfonos móviles de alta gama falsificados

Imagen de los móviles falsificados - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a dos personas como presuntas responsables de un delito continuado de estafa y falsedad documental por la venta de teléfonos móviles de alta gama falsificados.

Según han informado fuentes policiales, los detenidos actuaban en parejas de manera conjunta y coordinada, integrados en un mismo grupo criminal itinerante.

La investigación se inició cuando un policía detectó un vehículo sospechoso mientras circulaba por una avenida de la capital y fue interceptado para su identificación. Durante la intervención, revisaron el vehículo en el que localizaron ocultos en su interior cerca de 4.000 euros en efectivo y dos teléfonos móviles de alta gama que resultaron ser falsos.

En el marco de esta actuación, los sospechosos han vendido varios terminales móviles mediante engaño ya que indujeron a las víctimas a creer que estaban adquiriendo un móvil de una conocida marca de teléfonos.

Los teléfonos vendidos presentaban el aspecto de un modelo concreto de una conocida marca de teléfonos, lo que hacía creer a la víctima y a simple vista que se trataba de dicho terminal. Estaban provistos de su caja y se encontraban empaquetados y embalados como si fueran nuevos. Igualmente, al ser encendidos, mostraban imágenes similares a las del original para reforzar así la apariencia de autenticidad.