Dos detenidos en Palencia por causar lesiones graves a otro jugador en un partido de fútbol informal

Archivo - Imagen de recurso de un partido de fútbol - AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - Archivo

PALENCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido a dos personas por un presunto delito de lesiones tras una disputa ocurrida durante un partido de fútbol informal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron el pasado domingo por la tarde en el Complejo Deportivo del parque Isla dos aguas. Según la información facilitada, un lance del juego generó una pelea en la que dos de los participantes causaron lesiones de importancia en el rostro de un tercero. La Central de la Policía Local ha recibido el aviso de la pelea y ha comisionado a dos patrullas al recinto deportivo.

Al llegar, los testigos advirtieron de que los presuntos agresores habían emprendido la huida por el carril bici. Los agentes salieron tras ellos y lograron darles el alto, mientras se solicitaba asistencia sanitaria para la víctima, que presentaba un corte profundo en la cara.

Los efectivos policiales se entrevistaron con los testigos de lo sucedido, quienes corroboraron la versión de la persona agredida y la descripción de los autores. Por su parte, la patrulla que interceptó a los presuntos responsables les tomó manifestación en el lugar y reconocieron que habían mantenido una disputa previa durante el encuentro deportivo y que posteriormente se habían peleado.

Tras estas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas, a quienes se informó de sus derechos antes de trasladarlas a la Comisaría de la Policía Nacional. La actuación ha seguido los protocolos habituales de identificación y custodia de detenidos en este tipo de incidentes violentos en espacios públicos.

La víctima recibió una primera atención sanitaria en el propio Complejo Deportivo por parte de los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Río Carrión para ser tratada de sus heridas. Los agentes también le han comunicado los derechos que le asisten como perjudicado en este presunto delito de lesiones.