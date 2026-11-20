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ÁVILA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Ávila han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de detención ilegal tras intervenir en un establecimiento comercial de la ciudad donde un menor se encontraba supuestamente retenido contra su voluntad y al que agredieron.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron ayer jueves, 19 de noviembre, sobre las 20.20 horas, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva a pie por las inmediaciones de la ribera del río Chico fue requerida por un joven de 16 años que alertó de que un amigo suyo, también menor, estaba encerrado en el interior de un comercio y recibía golpes.

Desplazados al establecimiento señalado, los agentes localizaron una dependencia cerrada desde cuyo interior se escuchaban gritos de auxilio de una persona que manifestaba estar retenida contra su voluntad y ser golpeada.

Los policías requirieron, de forma reiterada, la apertura de la puerta y, ante la falta de colaboración de los presentes y la persistencia de los gritos de auxilio, forzaron la cerradura para acceder a la estancia y garantizar la integridad física del menor.

Una vez en el interior de la habitación, los funcionarios observaron que dos personas mantenían sujeto por los brazos al joven, por lo que intervinieron para poner fin a la situación.

Según las declaraciones recogidas durante la actuación, los responsables del establecimiento habían retenido al menor tras sospechar que había sustraído determinados artículos, mientras que el joven indicó que había sido introducido por la fuerza en la estancia, encerrado con llave y sometido a un registro personal, además de haber recibido diversos golpes.

Ante estos hechos, la Policía Local detuvo a las dos personas implicadas como presuntas autoras de un delito de detención ilegal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de las lesiones denunciadas por el menor.

Los detenidos fueron informados de los motivos de su arresto y de los derechos que legalmente les asisten, y trasladados posteriormente a dependencias sanitarias para el reconocimiento médico correspondiente.

Por su parte, el menor quedó bajo la responsabilidad de un familiar, que lo acompañó a un centro sanitario para su valoración médica y realizó los trámites para formalizar la denuncia, mientras que las diligencias policiales fueron trasladadas a la Policía Nacional para continuar con las actuaciones procedentes.