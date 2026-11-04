Dos detenidos, tras una persecución, por el robo de 325 litros de gasoleo en Canalejas (Valladolid)

Bidones y material incautado a los dos detenidos en Canalejas. - SUB GBNO. EN VALLADOLID

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad vallisoletana de Canalejas de Peñafiel, como presuntas autoras de un delito de hurto de 325 litros de gasóleo y por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas del pasado 28 de octubre, cuando una patrulla de la Guardia Civil observó un turismo cuyo comportamiento resultó sospechoso cuando circulaba por la carretera que une las localidades de Membibre de la Hoz y Canalejas de Peñafiel.

Al intentar dar el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad por las calles de la localidad, con una conducción "manifiestamente temeraria".

La patrulla inició el seguimiento del vehículo con las señales luminosas y acústicas en funcionamiento y la persecución terminó en una calle sin salida de la localidad, donde el conductor, al verse sin posibilidad de continuar la marcha realizó una maniobra evasiva marcha atrás a gran velocidad e impactó contra el vehículo oficial.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención del conductor y de uno de los ocupantes, que ofrecieron resistencia y tuvieron que ser reducidos y engrilletados, mientras que un tercer ocupante, que viajaba en el asiento del copiloto, abandonó el lugar a la carrera y no pudo ser detenido.

Durante la inspección del turismo, los agentes localizaron en su interior 13 garrafas de 25 litros cada una, con un total de 325 litros de gasóleo C, combustible destinado principalmente a calefacción y caracterizado por su color azul.

Asimismo, se intervinieron diversos elementos que presuntamente podrían haberse utilizado para la sustracción del combustible.

La Guardia Civil está realizando gestiones para determinar la procedencia del gasóleo intervenido y localizar a su legítimo propietario, con el objetivo de proceder a su devolución.