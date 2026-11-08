Dos detenidos por la reyerta con arma blanca en La Bañeza (León) que dejó varios heridos

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un varón y una mujer, por su presunta implicación en la reyerta con arma blanca que tuvo lugar el sábado a la altura del número 5 de la calle de La Harinera de La Bañeza (León), que dejó más de tres heridos.

La Benemérita detuvo a última hora del sábado al varón, quien se había atrincherado en su casa, si bien las autoridades accedieron al domicilio con una autorización judicial.

En el interior, detuvieron al hombre y registraron las estancias, en las que hallaron un hacha que presuntamente se había usado en la pelea, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado remitido a Europa Press.

Ya en la mañana de este domingo, la Guardia Civil ha detenido a una segunda persona, una mujer presuntamente implicada en la reyerta.

La investigación continúa abierta y a la espera de poder tomar declaración a las tres personas heridas, al menos una de ellas por arma blanca, que permanecen ingresadas en el Hospital de León, a donde fueron trasladadas en la tarde del sábado tras la pelea.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.05 horas en la mencionada calle, a donde acudieron tras recibir un aviso la Guardia Civil, Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó entre otros recursos un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas, un varón de unos 40 años que fue evacuado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León, un varón de unos 50 que fue trasladado al mismo centro asistencial en UVI móvil y un varón de unos 35 que fue evacuado en ambulancia soporte vital básico. Además, se prestó atención a otras personas heridas de menor gravedad en el centro de salud de La Bañeza.