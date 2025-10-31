Dos detenidos por robar maquinaria industrial y una retroexcavadora en plena calle en Ávila

ÁVILA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo de maquinaria industrial, tras la sustracción de una retroexcavadora en la vía pública de Ávila.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron entre los días 18 y 20 de octubre de 2025, cuando los responsables de una empresa de construcción denunciaron la desaparición de una de sus máquinas que había quedado estacionada correctamente y delimitada por vallas de obra al finalizar la jornada laboral.

La retroexcavadora había sido modificada para hacer más difícil su reconocimiento, además de que habían sustraído la placa de matrícula y retirados los elementos identificativos de la empresa.

Tras las investigaciones pertinentes, la Brigada de Policía Judicial (UDEV) identificó y detuvo a los presuntos responsables, y recuperó íntegramente la maquinaria en una localidad próxima a Arévalo.

Según el Cuerpo, "las alteraciones realizadas evidencian que la finalidad del delito no era el uso temporal de la máquina, sino su apropiación definitiva con ánimo de lucro, dificultando así su localización y reconocimiento".