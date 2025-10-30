Dos detenidos por robar material valorado en 3.000 euros en un desguace de Cigales (Valladolid)

La Guardia Civil detiene a dos personas como supuestas autoras de un delito de robo con escalo en un desguace de Cigales - GUARDIA CIVIL

Los detenidos intentaron huir 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos varones, vecinos de Valladolid, por el robo con escalo de material de automóviles valorado en unos 3.000 euros en un desguace de Cigales.

La Guardia Civil de Valladolid tuvo conocimiento de los hechos el miércoles a través de un aviso por parte del propietario del desguace que comunicaba que varias personas habían procedido a acceder al mismo.

Tras el aviso, la Benemérita procedió a montar un dispositivo en la parte posterior del lugar para localizar a los presuntos autores, momento en el que observaron cómo dos personas saltaron el muro posterior del establecimiento, se introducieron en un vehículo e iniciaron la marcha.

En el momento que los autores vieron la presencia de la Guardia Civil, intentaron huir de lugar de los hechos, pero fueron alcanzados por los agentes, los cuales procedieron a su identificación y posteriormente a la detención.

Tras realizar una inspección ocular del vehículo, los agentes lograron intervenir los efectos sustraídos, que eran cuatro neumáticos, tres refuerzos de paragolpes y diez radiadores de vehículos, valorado en aproximadamente 3.000 euros.

Fruto de la actuación y tras la detención de los supuestos autores, se procedió al reconocimiento de los efectos sustraídos por parte del responsable del establecimiento, identificando como suyo y haciéndole entrega de los mismos.