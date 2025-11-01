Dos detenidos por robar monedas de plata y de colección valoradas en 6.000 euros en Burgos

Dos detenidos por la sustracción de una importante cantidad de monedas de plata y de colección valoradas en unos 6.000 euros - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a dos personas por la sustracción de una importante cantidad de monedas de plata y de colección valoradas en unos 6.000 euros.

Uno de los detenidos es un sujeto multirreincidente que accedió en dos ocasiones al trastero de un bloque de viviendas situado en el distrito sur de la capital.

Un colaborador suyo --que le acompañó una tercera vez al mismo lugar con idénticas intenciones-- ha sido detenido y se le investiga por un delito de receptación, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El relato de lo ocurrido tuvo su origen el pasado 18 de octubre, cuando el propietario de las valiosas piezas sustraídas --una importante cantidad de monedas de plata y de colección-- y denunciante de los hechos, se percató de que la puerta de su trastero se encontraba forzada, por lo que, tras solicitar la presencia de una dotación de la Policía Nacional en el lugar, constató su interior revuelto y la sustracción de la colección aludida.

Tras las gestiones practicadas, ya elevadas al Juzgado competente en la denominada Operación 'Numus', agentes encargados de la investigación de delitos contra la propiedad han reunido los indicios objetivos que han permitido identificar y detener a los presuntos responsables.

El primero de ellos sería el presunto autor material del robo de las piezas --acudió en dos ocasiones a dicho trastero para sustraer el botín--.

Se trata de un hombre de mediana edad repetidamente detenido por la Policía Nacional por hechos similares en este año. Al segundo se le considera autor de un delito de receptación, tras localizar en su poder parte de las monedas robadas, a quien también le constan antecedentes policiales por delitos comunes.

En todo caso, tras cometer los hechos, ambos detenidos intentaron vender la colección de piezas en establecimientos del ramo. El conjunto de monedas robadas ha sido valorado por su legítimo propietario en unos 6.000 euros. Una parte significativa de ellas han sido recuperadas, y ya se encuentran de nuevo en su poder.