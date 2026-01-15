Dos detenidos por un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de La Adrada (Ávila)

Material recuperado en el robo en el establecimiento hostelero de La Adrada - GUARDIA CIVIL

LA ADRADA (ÁVILA), 15 (EUROPA PRESS)

Dos jóvenes de 18 y 24 años han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en un establecimiento de hostelería de la localidad de La Adrada, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en torno a las 02.20 horas del pasado lunes, 12 de enero, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) comunicó a una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de La Adrada la activación de la alarma de un establecimiento hostelero del municipio.

A través de las cámaras de seguridad se pudo observar la presencia de dos personas en el interior del local y al llegar al lugar los agentes comprobaron que la puerta de acceso estaba forzada si bien los autores ya habían abandonado el establecimiento.

La Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda y vigilancia por la población con el objetivo de localizar a los sospechosos y sobre las 02.50 horas, una patrulla localizó un vehículo ocupado por dos varones, que fueron identificados.

Durante el registro del vehículo se hallaron diversas herramientas utilizadas habitualmente para la apertura de puertas -como destornilladores, mazas y otros útiles-, así como parte de los efectos sustraídos en el establecimiento: monedas esparcidas en el maletero, un fajo de billetes en el bolsillo de uno de los identificados y otros objetos relacionados con el robo.

Posteriormente, en el transcurso de la inspección y tras las manifestaciones de los propios identificados, los agentes localizaron entre unas zarzas un cajón de una caja registradora, cajones de máquinas recreativa con premio, un datáfono y una impresora de tickets que también habían sido sustraídos del establecimiento.

Los detenidos reconocieron haber sido los autores del robo y haber arrojado parte de los efectos sustraídos en ese lugar y la persona propietaria del local confirmó que del interior le habían sustraído dinero en efectivo, además de los objetos recuperados. Todo el material intervenido fue entregado a su legítimo propietario.

La Guardia Civil ha informado de que una vez finalizado el servicio, los dos varones fueron puestos a disposición judicial en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.