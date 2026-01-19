Dos detenidos en Salamanca por robar en el interior de un coche y 15 sobres de embutido en un establecimiento

Objetos intervenidos a los varones detenidos por delitos contra la propiedad. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido detenidos en Salamanca capital por delitos contra la propiedad después de robar varios efectos en el interior de un vehículo tras fracturar un cristal y, posteriormente, sustraer 15 paquetes de embutido en un establecimiento comercial.

Los hechos han ocurrido en la mañana del pasado sábado en un establecimiento comercial, según han indicado desde la Comisaría Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Los dos jóvenes han accedido al interior del establecimiento y mientras uno de ellos entretenía al empleado, el otro ha cogido todos los paquetes de embutido que había en un mostrador y los ha ocultado entre sus ropas.

Ambos han salido a la carrera del establecimiento y uno de ellos le ha llegado a decir al empleado: "mi amigo te ha robado, así es la vida".

El empleado ha comunicado inmediatamente los hechos a dependencias policiales, ha facilitado las características físicas y vestimenta de los autores, ha indicado la dirección de huida, y ha manifestado que se había llevado un total de 15 paquetes de embutido.

Los agentes policiales en servicio han observado en la calle Pintores de la capital salmantina a dos hombres cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con las facilitadas de los autores del hecho.

En ese momento, han procedido a su interceptación y les han solicitado su documentación. Los hombres no han aportado documentación alguna y han manifestado que no tenían domicilio y vivían en la calle.

Los agentes, entonces, han procedido a realizar una inspección de los efectos que llevaban, y han localizado ocultos entre las ropas de uno de ellos los quince paquetes de embutido que resultaron ser los sustraídos en el establecimiento momentos antes.

También se han localizado entre las ropas de ambos jóvenes un bate de beisbol, un martillo, una pata de cabra, unas tenazas, varias llaves, unas gafas de sol, una baliza, una linterna y otros efectos, por lo que todos esos objetos han sido intervenidos, al igual que el embutido sustraído.

Una vez realizadas las gestiones oportunas, ha resultado que la baliza, las gafas de sol y la linterna habían sido sustraídos de un vehículo, al que le han fracturado la ventanilla y han dañado el marco de la puerta. El coche se encontraba estacionado en una calle próxima al establecimiento del que se han llevado el embutido.

Ante los hechos evidenciados, los agentes han procedido a la detención de los dos hombres por delitos contra la propiedad y ambos han sido trasladados a dependencias policiales junto con todos los efectos intervenidos. Una vez terminadas las correspondientes diligencias, los dos detenidos pasaron a disposición de judicial.