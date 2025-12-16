Dos detenidos por simular ser arquitectos y estafar 10.000 euros a un constructor de Valladolid

Archivo - Sucesos.- A prisión dos hombres por arrancar unas cadenas de oro a una mujer mayor a la que arrastraron en Salamanca - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Barcelona y Granada a un hombre y una mujer por hacerse pasar por arquitectos y estafar 10.000 euros a un empresario de Valladolid.

Los hechos fueron denunciados por la victima el pasado 8 de mayo en las dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid. En la denuncia la víctima dejó constancia de que era el regente de una empresa constructora afincada en la provincia, informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Personas desconocidas se habían hecho pasar por uno de sus arquitectos, que le cursaron en un correo electrónico la necesidad de realizar un pago a una empresa con la que habitualmente trabajaba. El concepto de ese pago era por material de construcción, en concreto hormigón, y el importe de la falsa factura alcanzaba un total de 10.000 euros.

La víctima realizó el pago sin percatarse que el número de cuenta no era el habitual de la empresa solicitante del pago. Cuando la víctima se puso en contacto con un responsable de la otra empresa para indicarle que había efectuado la transferencia, este le indicó no sabía a qué pago se refería y que no había recibido ningún dinero, momento en el que la víctima se dio cuenta de haber sido víctima de una estafa.

Tras poner la correspondiente denuncia, los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid se pusieron tras la pista de los delincuentes.

En esta modalidad de estafa, conocida como 'man in the middle', los delincuentes primeramente seleccionan las víctimas entre empresarios o directivos y luego, mediante diferentes métodos como phising, malware, acceden a sus comunicaciones y monitorizan los correos de la víctima, controlando las operaciones bancarias habituales y quiénes son los destinatarios de las mismas.

Los investigadores de la Policía Nacional se toparon con las trabas habituales que presentan este tipo de estafas, al utilizar los delincuentes a terceras personas que actúan como mulas para mover el dinero de unas cuentas a otras, a cambio de una pequeña comisión.

Después de pasar por estas cuentas, el dinero es transferido a otras en el extranjero, en muchos casos en paraísos fiscales, lo que dificulta enormemente el seguimiento de la trazabilidad del dinero estafado.

En este caso en concreto, los agentes de Policía Nacional han podido identificar plenamente a dos personas, un hombre en la localidad de Igualada en Barcelona, y una mujer en la localidad de Baza en Granada, que habían actuado como mulas en esta estafa. Agentes de Policía Nacional de las dos respectivas comisarías locales procedieron a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.

Los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia han dado por concluida la investigación a principios del mes de diciembre, por lo que se descartan más detenciones, si bien han recuperado 4.638 euros del dinero estafado a la víctima. Todas las diligencias se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial.