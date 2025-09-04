Dos detenidos por tráfico de cocaína en diversas localidades de la provincia de Ávila

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ÁVILA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto de Muñogalindo de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila han detenido a un varón y una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína tras haber sido sorprendidos con 18 gramos de esta sustancia.

La investigación se inició a raíz de la obtención de sospechas fundadas, que indicaban que estas dos personas podrían dedicarse a la venta de cocaína en diversas localidades del Valle Ambles y Valle del Corneja.

Fruto de las investigaciones se tuvo constancia de que el hombre, que tenía antecedentes policiales por hechos similares, viajaba entre poblaciones de los valles anteriormente indicados para distribuir droga a demanda de los posibles consumidores.

Ante esta situación, se decidió establecer un dispositivo operativo, el cual permitió la detención de los sospechosos y aprehensión de trece dosis con un total de 18 gramos de cocaína de gran pureza que transportaba en el vehículo.

Además, se le intervinieron una balanza de precisión para pesaje de la droga y útiles para venta y distribución, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha destacado que el detenido se encuentra pendiente de procedimiento judicial por hechos similares.