Dos detenidos por tráfico de drogas procedentes de Málaga que distribuían por la provincia de Segovia

Imagen del alijo. - GUARDIA CIVIL DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, que llevaban desde Málaga a la provincia segoviana, por donde la distribuían en distintos puntos, y otro delito por tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando se tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de estupefacientes en la zona noreste de la provincia. A partir de esta información, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Segovia llevó a cabo una investigación que identificó a los presuntos responsables y su actividad delictiva.

Durante la investigación se comprobó que los sujetos realizaban viajes periódicos a la provincia de Málaga para adquirir estupefacientes destinados a su distribución en Segovia.

En uno de estos desplazamientos fueron interceptados en la AP-6, a la altura del término municipal de Otero de Herreros, y en el interior del vehículo se localizaron diversos tipos de droga, básculas de precisión, dinero en efectivo y otros útiles empleados para el tráfico de drogas.

Posteriormente se efectuó un registro en una vivienda de la localidad de Nieva, donde se localizaron nuevas cantidades de sustancias estupefacientes, un arma de fuego corta tipo revólver, un arma corta de fogueo/detonadora y cartuchería real y de fogueo, todo relacionado con la actividad ilícita.

En total, entre el vehículo interceptado y el registro efectuado en la vivienda, se intervinieron 551 gramos de cocaína, 42 gramos de anfetamina y 12 pastillas, cuatro pastillas de metanfetamina, 12 gramos de 'cristal', 263,78 gramos de marihuana, 2.440 euros en efectivo, un arma de fuego corta tipo revólver, un arma corta de fogueo/detonadora, 14 cartuchos de munición real y 37 cartuchos de fogueo, varios teléfonos móviles, un vehículo y diversas básculas de pesaje de precisión.

En la operativa participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Segovia y del Servicio Cinológico de Segovia.

La operación ha sido dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Santa María la Real de Nieva, que acordó el ingreso en prisión de los detenidos.