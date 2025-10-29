Dos detenidos en Valladolid por amenazarse armados con cuchillos de cocina tras una disputa vecinal

Archivo - Tres detenidos en Jaén por su presunta implicación en un intento de asesinato en mayo de 2024 - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos varones que se amenazaron mutuamente armados con cuchillos de cocina después en el marco de una disputa vecinal en la que uno de ellos resultó lesionado de manera superficial en una mano.

Los hechos se han producido este lunes, 27 de octubre, en el barrio de La Pilarica, en la capital vallisoletana, hasta donde se desplazraon efectivos policiales ante una presunta reyerta en la que se avisaba de que había unas 20 personas implicadas.

Una vez en el lugar, los agentes observaron la existencia de dos grupos enfrentados, separados e intercambiando insultos mientras familiares les contenían, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Así, en coordinación con Policía Local, se recabó información de una de las partes, que manifestó que el conflicto se originó por molestias derivadas de obras en una vivienda del piso superior, lo que desencadenó una discusión verbal entre vecinos.

La disputa continuó en la calle y derivó en amenazas mutuas con armas blancas -dos cuchillos de cocina- y resultando uno de los implicados con una lesión superficial en la mano derecha. Por ello, fue necesaria la intervención de una ambulancia, que trasladó al herido bajo custodia policial al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para recibir atención médica antes de su puesta a disposición policial.

Los cuchillos implicados fueron localizados por los agentes bajo dos vehículos estacionados en la zona, han señalado las mismas fuentes.

Por todo lo ocurrido, se procedió a la detención de ambos implicados por un presunto delito de amenazas y, además, a uno de ellos se le imputó un delito de lesiones. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.