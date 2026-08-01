Dos detenidos en Valladolid por golpear a un joven para que retirara una denuncia por una agresión previa

Archivo - Sucesos.- En libertad un joven tras dar un cabezazo en la cara a un policía en un local de apuestas de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones como presuntos autores de un delito de obstrucción a la justicia y otro de lesiones leves por, supuestamente, agredir y amenazar a un joven con el objetivo de que retirara una denuncia que había presentado contra ellos meses antes.

La investigación tiene su origen en una agresión ocurrida el 14 de marzo, cuando la víctima denunció haber sido atacada por varios individuos en el interior de un portal.

Como consecuencia de los hechos sufrió lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de los huesos propios de la nariz y otra en la pared medial del seno maxilar izquierdo.

Por esta agresión fueron investigados, aunque no detenidos, dos varones como presuntos autores de un delito de lesiones graves, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, el pasado 7 de julio, el denunciante volvió a ser agredido cuando se encontraba en un establecimiento hostelero.

Según su relato, tres jóvenes le propinaron varios puñetazos en la cara, le hicieron caer al suelo y le dieron golpes cuando ya se había caído, por lo que tuvo que ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

La víctima manifestó que la nueva agresión estaba relacionada con la denuncia interpuesta en marzo y aseguró que uno de los atacantes le advirtió: "Más vale que quites la denuncia porque de lo contrario vas a tener problemas".

Para los investigadores, estos hechos constituyen un presunto delito de obstrucción a la justicia al tratarse de una agresión y una amenaza dirigidas a intimidar al denunciante e influir en el procedimiento judicial.

Tras las correspondientes gestiones para identificar a los presuntos autores, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos varones en la mañana del 30 de julio.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.